Происшествия 22 мая 2023, 14:02 Жертвами пожара в многоквартирном доме в Якутске стали четыре человека

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Четыре человека погибли после пожара в одном из многоквартирных домов в Якутске. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В доме на Пионерской улице горели две квартиры. Огонь распространился на 50 квадратных метрах. Пожар тушили 71 спасатель и 17 спецмашин. После того, как им удалось справиться с огнем, в квартирах нашли тела четырех погибших. Их личности устанавливаются.

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