12 ноября 2020, 15:50
Жертвами пожара в квартире в Балашихе стали два ребенка
Днем 12 ноября загорелась квартира в доме на Чистопольской улице в подмосковной Балашихе. Погибли один взрослый и двое детей. Об этом «360» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
«При пожаре пострадали четыре человека. Из них трое погибли, в том числе двое детей», — сообщили в ведомстве.
Самостоятельно выйти из дома во время пожара успели 45 человек.
Квартира загорелась в районе 14:00. Пожарные потушили огонь в 15:15. Информации о причине ЧП пока нет. На месте происшествия работали 42 человека и 13 единиц техники.