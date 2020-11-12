Жертвами пожара в квартире в Балашихе стали два ребенка

Днем 12 ноября загорелась квартира в доме на Чистопольской улице в подмосковной Балашихе. Погибли один взрослый и двое детей. Об этом «360» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«При пожаре пострадали четыре человека. Из них трое погибли, в том числе двое детей», — сообщили в ведомстве.

Самостоятельно выйти из дома во время пожара успели 45 человек.

Источник фото: телеканал «360»пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Квартира загорелась в районе 14:00. Пожарные потушили огонь в 15:15. Информации о причине ЧП пока нет. На месте происшествия работали 42 человека и 13 единиц техники.