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    12 ноября 2020, 15:50

    Жертвами пожара в квартире в Балашихе стали два ребенка

    Андрей Иванов, Екатерина Андронова

    Днем 12 ноября загорелась квартира в доме на Чистопольской улице в подмосковной Балашихе. Погибли один взрослый и двое детей. Об этом «360» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

    «При пожаре пострадали четыре человека. Из них трое погибли, в том числе двое детей», — сообщили в ведомстве.

    Самостоятельно выйти из дома во время пожара успели 45 человек.

    Жертвами пожара в квартире в Балашихе стали два ребенка | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

    Квартира загорелась в районе 14:00. Пожарные потушили огонь в 15:15. Информации о причине ЧП пока нет. На месте происшествия работали 42 человека и 13 единиц техники.