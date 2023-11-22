Эксклюзив 22 ноября 2023, 10:00 Жертвами пожара в коттедже в Люберцах стали 4 человека, один в коме Два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в коттедже в Подмосковье РИА «Новости»

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Два ребенка и двое взрослых погибли в результате пожара в доме в Московской области. Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, один человек впал в кому.

Возгорание произошло в коттедже в деревне Марусино в Люберцах. Погибли два ребенка семи и 10 лет. Также жертвами пожара стали еще два человека. Они скончались до приезда скорой помощи.

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Одна женщина 35 лет впала в кому. У нее диагностировали термический ожог верхних дыхательных путей и правой руки и множественные ушибы. К тому же женщина отравилась угарным газом. Как уточнил источник, предположительно, муж спустил ее на руках со второго этажа дома уже без сознания.

Пострадала еще одна женщина 63 лет. Она травмировала ногу, когда пыталась выбраться из дома через окно.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 01:31 по московскому времени. Огонь ликвидировали в 04:44. Что стало причиной пожара, неизвестно. Подробности выясняются.