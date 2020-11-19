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    19 ноября 2020, 07:19

    Жертвами пожара в Хакасии стали четыре человека

    Наза Салех Захи

    Крупный пожар произошел на предприятии в Алтайском районе Хакасии. В результате него четыре человека погибли. Об этом сообщили в региональном МЧС.

    Информация о пожаре поступила в ведомство 19 ноября в 05:26 по местному времени (01:26 по мск). Первые пожарные расчеты оказались на месте взрыва уже через восемь минут.

    Они увидели сильное задымлении в помещении. Там горели вещи. Огонь распространился на площади в пять квадратных метров. В комнате спасатели нашли четырех погибших мужчин.

    Жертвами пожара в Хакасии стали четыре человека | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба МЧС

    По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Точная причина и обстоятельства случившегося выясняются.

    В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Особенно в холодное время года нужно быть внимательными с электрообогревателями и печным отоплением.

    «Оборудуйте жилье и подсобные помещения автономными пожарными извещателями», — попросили в ведомстве.