28 ноября 2020, 01:31
Жертвами пожара в доме в Калужской области стали два человека
Пожар охватил дом в городе Сухиничи Калужской области. В огне погибли два человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
На сайте областного главка МЧС уточняется, что дом сгорел на улице 8 марта. В ведомстве уточнили, что речь идет о пострадавших.
Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров. В данный момент возгорание ликвидировали. Тушением огня занимались девять человек и четыре единицы техники.
На место выехал инспектор государственной пожарной инспекции. О причинах возникновения огня не сообщается.