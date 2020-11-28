Жертвами пожара в доме в Калужской области стали два человека

На сайте областного главка МЧС уточняется, что дом сгорел на улице 8 марта. В ведомстве уточнили, что речь идет о пострадавших.

Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров. В данный момент возгорание ликвидировали. Тушением огня занимались девять человек и четыре единицы техники.

На место выехал инспектор государственной пожарной инспекции. О причинах возникновения огня не сообщается.