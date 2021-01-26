Жертвами пожара в доме под Владимиром стали три человека

Данные о ЧП в доме в городе Вязники поступила в дежурную часть 25 января 23:48.

«Пожарные оперативно прибыли к месту, но из-за позднего сообщения на момент прибытия кровля дома и хозяйственная пристройка горели по всей площади», — сказано в сообщении ведомства.

Источник фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Соседи рассказали спасателям, что дома был мужчина. Пожарные проникли в горящее здание, 63-летний хозяин к этому времени уже погиб. После того, как пламя удалось потушить, при разборке конструкций хозяйственной пристройки были обнаружены еще мужчины 1980 и 1975 годов рождения.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники. МЧС установит причину случившегося.