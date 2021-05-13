Жертвами пожара в частном доме в Челябинской области стали 3 человека

Минувшей ночью в Миассе сгорел частный дом. Пожарные во время разведки нашли двух мертвых мужчин и женщину в одной из комнат. По предварительным данным, дом вспыхнул из-за неосторожного курения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри одной из половин дома, наблюдалось плотное задымление. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы в одной из комнат были обнаружены три человека (двое мужчин и женщина) без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что сгоревший дом находится на Лесопильной улице. Специалисты считают, что пожар мог начаться из-за курения во время пьянки. К месту ЧП направили испытательную пожарную лабораторию. Спасатели смогли остановить распространение огня на другую половину дома на двух хозяев. Следователи начали проверку обстоятельств произошедшего.

Накануне в Краснодарском крае после тушения пожара в частном доме нашли тела трех человек. По предварительным данным, они погибли не от огня или отравления угарным газом. Их могли убить топором до пожара.