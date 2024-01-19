Происшествия 19 января 2024, 08:34 Жертвами пожара в частном доме в Башкирии стали два ребенка Двое детей погибли в результате пожаре в частном доме в Башкирии

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В Башкирии в частном доме произошел пожар. В результате погибли два малолетних ребенка. Об этом региональный главк МЧС России сообщил в Telegram-канале.

Огонь вспыхнул в частном доме в деревне Лепешкино Мишкинского района в ночь на пятницу, 19 января. В постройке в момент пожара находилась женщина с тремя детьми. Она проснулась ночью от шума, взяла семимесячного ребенка и выбежала на улицу. В это время в доме уже распространился дым и огонь.

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«Зайти обратно в дом не представлялось возможным. В доме остались еще двое детей, девочки трех и четырех лет», — указали в ведомстве.

Во время тушения возгорания пожарные обнаружили тела двух детей. Сейчас с матерью погибших работает психолог МЧС России.

В ликвидации огня задействовали 24 человек и 10 единиц техники.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Башкортостану Эдуард Идрисов сообщил, что после пожара в администрации Мишкинского района провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Там разобрали все причины произошедшего и продумали меры, чтобы подобные случаи не повторялись. Семье, по словам Идрисова, окажут поддержку.