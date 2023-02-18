Происшествия 18 февраля 2023, 22:53 Жертвами пожара в частном доме Тульской области стали двое детей и двое взрослых СК: двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Тульской области Пресс-служба Следственного комитета

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Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в двухэтажном частном доме в поселке Интернациональный Киреевского района. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По предварительным данным, сообщение о пожаре поступило в 18:25. Спасатели МЧС ликвидировали открытое горение частного дома в 19:00. В тушении участвовало пять пожарных расчетов. В результате пожара дом выгорел полностью.

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«После тушения пожара были обнаружены тела 69-летней женщины, 40-летнего мужчины и двоих детей 11 и двух лет», — говорится в сообщении.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Причина пожара устанавливается.