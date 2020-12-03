Жертвами пожара в частном доме под Новосибирском стали 2 человека

Информация о ЧП поступила в следственные органы 3 декабря в 00:38 по местному времени (20:38 2 декабря по мск) написала газета «Известия». О случившемся сообщил очевидец.

В частный дом на улице Деповская выехали пожарные. Во время тушения около 01:00 спасатели нашли тела двух погибших. Ими оказались мужчина и женщина.

Следователь вместе с сотрудником МЧС осмотрели сгоревший дом. Установлена личность погибшего. Известно, что ему был 61 год. Личность женщины устанавливается. Предварительная причина их смерти — отравление угарным газом, предварительная версия пожара — неисправность печного отопления.

Однако для выяснения всех обстоятельств случившегося специалисты проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Идет доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.