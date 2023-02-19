Происшествия 19 февраля 2023, 12:28 Жертвами пожара в частном доме Донецка стали три человека МЧС ДНР: три человека погибли при пожаре в частном доме Донецка РИА «Новости»

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Пожар в частном доме стал причиной гибели в Петровском районе Донецка. Тела двух мужчин и одной женщины обнаружили пожарные, которые прибыли для тушения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что дом загорелся на улице Магдебургской в минувшую субботу, 18 января.

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«В результате пожара погибли три человека: женщина 1942 года рождения, мужчины 1942 года рождения, 1967 года рождения», — говорится в сообщении.

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Огонь распространился на площадь в девять квадратных метров и уничтожил мебель и личные вещи владельцев дома. В тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава и две единицы пожарной техники. Причины возникновения возгорания сейчас устанавливают.