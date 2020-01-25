Жертвами пожара в башкирском селе стали двое взрослых и ребенок

По информации спасателей, загоревшийся дом находился на улице Центральная в селе Гумерово Ишимбайского района республики. Там уже работают пожарные и другие сотрудники МЧС со всей необходимой техникой.

«В результате пожара погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще один ребенок 2017 года рождения госпитализирован в детскую больницу города Ишимбай», — указано в сообщении.

Дом был деревянным, из сложенных бревен. Само возгорание заняло площадь в 40 квадратных метров, его причины пока выясняются.

Ранее сообщалось, что в Старой Руссе под Новгородом загорелся трехэтажный жилой дом. От пожара пострадали три ребенка и пять взрослых.