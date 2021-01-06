Жертвами пожара в автосервисе на востоке Москвы стали два человека

Тела двух погибших нашли во время тушения пожара в автосервисе на Рассветной Аллее на востоке Москвы. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве отметили, что пожар потушили в 18:05. Пламя распространилось на площади 120 квадратных метров. «В ходе тушения пожара нашли двоих погибших», — сказали в пресс-службе. «360» публикует видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что пожарные продолжают проливку здания. Огонь был такой силы, что закопченными остались задние стены постройки. Рядом с горевшим автосервисом вплотную стоят гаражи, и был большой риск, что огонь распространится на них. Причины и обстоятельства возникновения огня станут известны позднее.