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    06 января 2021, 19:16

    Жертвами пожара в автосервисе на востоке Москвы стали два человека

    Ксения Жеребцова, Татьяна Майорова

    Тела двух погибших нашли во время тушения пожара в автосервисе на Рассветной Аллее на востоке Москвы. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
    Жертвами пожара в автосервисе на востоке Москвы стали два человека

    В ведомстве отметили, что пожар потушили в 18:05. Пламя распространилось на площади 120 квадратных метров.

    «В ходе тушения пожара нашли двоих погибших», — сказали в пресс-службе.

    «360» публикует видео с места событий.

    На опубликованных кадрах видно, что пожарные продолжают проливку здания. Огонь был такой силы, что закопченными остались задние стены постройки.

    Рядом с горевшим автосервисом вплотную стоят гаражи, и был большой риск, что огонь распространится на них.

    Причины и обстоятельства возникновения огня станут известны позднее.