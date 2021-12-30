Жертвами пожара стали два человека в Севастополе

В Севастополе за минувшие сутки в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное МЧС.

Первый пожар произошел на улице Большая Морская. Загорелась квартира в одном из домов на втором этаже. Огонь охватил площадь в пять «квадратов». Один человек погиб.

Другой пожар произошел в ТСН «Черноморец». Вспыхнула придомовая постройка. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате погиб один человек.