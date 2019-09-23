Жертвами пожара на востоке Подмосковья стали 3 человека

Пожар случился в пятиэтажке в подмосковном Рошале. В результате случившегося три человека погибли.

ЧП произошло в ночь с 22 на 23 сентября. Пламя распространилась на площади шесть квадратных метров. Открытое горение удалось потушить в 00:55.

«После тушения пожара в трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Спортивная обнаружены тела трех погибших», — сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

По данным Пятого канала, жертвами оказались 60 и 35-летний мужчины, а также 59-летняя женщина. По предварительной информации, они отравились продуктами горения. Эпицентр пожара пришелся на одну из комнат. Полиция занимается выясняем обстоятельств случившегося.