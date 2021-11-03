Жертвами пожара на Урале стали двое детей

В Свердловской области произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по региону.

«Дни.ру» написали, что пожар произошел в Камышловском районе. Загорелся частный деревянный дом. После тушения обнаружили тела двух малолетних детей. Следствие предполагает, что их мать затопила печку и вышла из дома по делам. До ее прихода возник пожар и соседи успели спасти двух детей. Два других ребенка остались внутри и погибли. Возбуждено уголовное дело.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что мать погибших детей стоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.