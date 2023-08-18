Происшествия 18 августа 2023, 17:20 Жертвами подрыва боеприпаса в Донецке стали три мирных жителя Представительство ДНР в СЦКК: 3 человека погибли при взрыве боеприпаса в Донецке РИА «Новости»

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Неразорвавшийся кассетный суббоеприпас сдетонировал в Киевском районе Донецка, погибли три человека. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Взрыв произошел возле дома № 3 по улице Тренева. Жертвами ЧП стали трое мужчин — один 1996-го и двое 1998 года рождения. Все они работали на коммунальном предприятии.

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«Еще один сотрудник, мужчина 1971 года рождения, ранен», — указало представительство ДНР в СЦКК.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале, что коммунальщики ремонтировали теплотрассу на улице Тренева, когда прогремел взрыв. Двое мужчин погибли на месте происшествия. Третий, предположительно, скончался от ранений позднее.

Неразорвавшиеся суббоеприпасы от кассетных бомб западного образца обнаружили в центре Донецка 15 августа. Их заметили местные жители неподалеку от остановки общественного транспорта. На место выехали саперы, которые уничтожили опасные предметы.