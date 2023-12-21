Происшествия 21 декабря 2023, 15:07 Жертвами падения дельтаплана на Ставрополье стали два человека «112»: два человека погибли при падении дельтаплана в Ставропольском крае РИА «Новости»

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Дельтаплан упал около поселка Мирный в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал «112».

Собеседники авторов уточнили, что в результате происшествия погибли два человека. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Мунципальные власти, экстренные и правоохранительные службы региона пока никак не прокомментировали падение дельтаплана.

В конце июля в Ставропольском крае на склоне горы Юца, столкнулись два дельтаплана. Авария привела к смерти одного пилота, управлявшего вторым летательным аппаратом забрали в больницу с различными травмами.