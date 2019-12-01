  • Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

    01 декабря 2019, 11:09

    Дамир Матюхин

    В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
    Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

    Автобус слетел с моста в Забайкалье. В нем было более 40 пассажиров

    Подробнее

    Пострадавшими числятся пять человек, уточнили в инспекции. Всех людей с травмами доставили в одну из больниц для оказания медицинской помощи.

    Автобус ехал из Сретинска в Читу, но по дороге перевернулся и упал на лед реки Куенга. Причиной, по предварительной версии, стал разрыв переднего колеса. Всего в салоне находились 43 человека.

    Как сообщила «360» помощница губернатора Александра Осипова, глава региона уже выехал на место ДТП. Она также отметила, что в результате аварии, предварительно, пострадали не менее семи человек.

    Сейчас у автобуса работают сотрудники Госавтоинспекции, медики и МЧС. Все причины и детали произошедшего выясняются.