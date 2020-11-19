Жертвами оползней на западе Гондураса стали 14 человек

Уточняется, что власти страны сообщили о жертвах стихии в нескольких ее муниципалитетах. Так, в Ла-Фратернидаде по причине смещения масс горных пород погибли пять человек. Еще восемь гондурасцев остались под землей в муниципалитете Сан-Хосе-Мануэль-де-Колоете. Помимо прочего, есть один погибший на территории департамента Интибука, пишет ИА Nation News.

В целом от природного явления пострадали более 357 тысяч человек. В их числе 60 тысяч, которые в настоящий момент находятся в убежищах. Более семи тысяч жилищ были повреждены.