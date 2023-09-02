Происшествия 02 сентября 2023, 22:32 Жертвами обстрела ВСУ запорожского села Конские Раздоры стали два жителя ТАСС: два человека погибли и 5 пострадали при обстреле ВСУ Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли ракетный удар по территории одного из предприятий в селе Конские Раздоры Запорожской области. В результате погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

Он отметил, что ракетный удар украинские военные нанесли по селу Конские Раздоры Пологовского района.

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Ракеты попали на территорию коммерческого предприятия. Там располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, а также ангар и стоянка, указал представитель региональных оперслужб.

«В результате два человека погибли, еще пять ранены», — сказал он.

Днем 2 сентября ВСУ обстреляли Донецк. Один из выпущенных украинскими военными снарядов угодил в школу-интернат, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Также он добавил, что ВСУ начали обстреливать Петровский район. В результате обстрела мужчина получил ранения.