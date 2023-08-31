Происшествия 31 августа 2023, 15:10 Жертвами обстрела ВСУ в окрестностях Лисичанска стали три человека МЧС ЛНР: 3 человека погибли в окрестностях Лисичанска при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ открыли огонь по городу Новодружеск, который находится рядом с Лисичанском в Луганской Народной Республике. В результате этого три человека погибли, сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

«Сегодня в результате обстрела города Новодружеск Лисичанского городского округа погибли три человека», — заявили в ведомстве.

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Там добавили, что из-за атаки загорелись хозяйственные постройки и жилой дом. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

Накануне украинские силы обстреляли Донецкую Народную Республику. Они выпустили по ней 204 боеприпаса, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Погиб мужчина, еще 13 человек пострадали. Среди них — двое детей. Также повреждения получили 24 дома в Донецке, строения в Еленовке и Светлодарске.