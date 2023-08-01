Происшествия 01 августа 2023, 19:32 Жертвами обстрела ВСУ стали двое жителей Ясиноватой Врио главы ДНР Пушилин заявил о двух погибших и 7 раненых после обстрела ВСУ Ясиноватой РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили не менее 340 артиллерийских боеприпасов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В результате погибли два мирных жителя города Ясиноватая. Ранения получила девочка-подросток, а также шесть взрослых. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что в результате обстрела повреждения получили пять домов в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Также под удар попал автобус, курсировавший между Макеевкой и Ясиноватой.

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«Противник выпустил по территории республики более 340 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибра 122 миллиметра и ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Всего зафиксировали 93 обстрела», — написал Пушилин.

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации, в ходе обстрела украинских войск в Петровском районе Донецка ранение получила женщина. Еще трех пострадавших, в том числе 13-летнюю девочку, нашли в поселке Пантелеймоновка.

В минувший понедельник, 31 августа, в результате удара украинских боевиков по центру Донецка погибли двое жителей, еще шесть человек получили ранения.

Пушилин заявил, что все погибшие и пострадавшие находились в автобусе, который уничтожил взрыв выпущенного снаряда.