Происшествия 16 сентября 2023, 22:30 Жертвами обстрела ВСУ стали двое жителей Донецка Мэр Донецка Кулемзин сообщил о двух погибших при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Украинские войска нанесли удары по двум районам Донецка. В результате погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в Кировском и Куйбвышевском районах от полученных ранений скончались двое мужчин 1955 и 1994 годов рождения.

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Кулемзин добавил, что также в городе шесть пострадавших, в том числе тринадцатилетний подросток. Ребенок и женщина в момент обстрела находились в Кировском районе города. Также в этой части Донецка пострадали женщина 1957 года рождения и мужчина 1984 года рождения.

В Куйбышевском районе ранения получили двое мужчин 1973 года рождения и две женщины 1958 и 1965 годов рождения.

Ранее стало известно, что кассетный боеприпас попал в многоэтажный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка. Взрыв произошел на седьмом этаже. Ранения получила хозяйка квартиры.

Всего за субботу, 16 сентября, Донецк и соседние территории 24 раза подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Украинская сторона выпустила 65 снарядов в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города. Из них 35 боеприпасов кассетного типа.

В результате обстрела Кировского района погиб мужчина 1955 года рождения, ранения получила женщина 1972 года рождения.