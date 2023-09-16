Происшествия 16 сентября 2023, 23:50 Жертвами обстрела со стороны ВСУ в Светлодарске ДНР стали семь человек Мэр Светлодарска Козловский: семь человек стали жертвами обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли ракетный удар по Светлодарску в Донецкой Народной Республике. В результате атаки со стороны ВСУ погибли семь человек. Об этом сообщил мэр города Максим Козловский в своем Telegram-канале.

«В результате сегодняшнего варварского обстрела города Светлодарск нацистскими преступниками, на данный момент подтверждена гибель семи мирных жителей города», — написал Козловский.

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Ранее украинские войска нанесли удары по двум районам Донецка. Жертвами атаки ВСУ стали двое мирных жителей. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, погибшие были 1955 и 1994 годов рождения. Также в городе шесть пострадавших, в числе которых тринадцатилетний подросток.

В общей сложности за 16 сентября Донецк и соседние территории подверглись обстрелам со стороны украинских военных 24 раза. ВСУ выпустили 65 снарядов в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка. Из них 35 боеприпасов были кассетного типа.