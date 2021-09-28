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    28 сентября 2021, 07:32

    Жертвами обрушения перехода в Пермском крае стали два человека

    Наза Салех Захи

    Два водителя погибли в результате обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь Екатеринбург. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

    В МЧС рассказали, что ЧП произошло на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Там переход обрушился на автомобиль «Газель» и самосвал МАN.

    На месте прибыли оперативные службы, в том числе спасатели. К работам привлечены 26 человек и девять единиц техники. Дорогу частично перекрыли, из-за этого образовалась пробка.

    Причины случившегося сейчас выясняются. Telegram-канал Shot написал, что, по предварительным данным, все произошло из-за водителя самосвала. Он не опустил кузов и задел им переход.