Жертвами обрушения перехода в Пермском крае стали два человека

Два водителя погибли в результате обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь Екатеринбург. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

В МЧС рассказали, что ЧП произошло на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Там переход обрушился на автомобиль «Газель» и самосвал МАN.

На месте прибыли оперативные службы, в том числе спасатели. К работам привлечены 26 человек и девять единиц техники. Дорогу частично перекрыли, из-за этого образовалась пробка.

Причины случившегося сейчас выясняются. Telegram-канал Shot написал, что, по предварительным данным, все произошло из-за водителя самосвала. Он не опустил кузов и задел им переход.