Происшествия 25 января 2024, 12:05 Жертвами обрушения насосной станции в Новотроицке стали два человека Число погибших при обрушении насосной станции в Новотроицке выросло до двух Пресс-служба МЧС

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Два человека погибли при обрушении насосной станции в Оренбургской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на районные власти.

Насосная станция в Новотроицке обрушилась в четверг, 25 января. Предварительной причиной ЧП стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая занималась ремонтом на объекте. Под завалами могут находиться примерно семь человек.

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Из-за взрыва на насосной станции в Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте обрушения к работам приступили 77 человек и 25 единиц техники. Также к разрушенной станции выехали первый заместитель прокурора Оренбургской области Павел Хлебкович и прокурор Новотроицка Александр Хабибуллин.

Глава города Денис Меньшиков сообщил, что местные жители не останутся без водоснабжения из-за ЧП.