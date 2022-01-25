Жертвами обрушения на шахте под Магаданом стали два человека

Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело после того, как на местной шахте обрушилась штольня. Жертвами обрушения стали два человека, уточнили в СУ СК по региону. Там рассказали, что все случилось на бывшем руднике «Светлый».

«В одной из штолен шахты бывшего рудника „Светлый“, расположенной в 18 километрах от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин», — сообщило ведомство.

Тела обоих жертв уже извлекли из-под завалов. Предстоит выяснить точную причину случившегося. Для этого проведут судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время работ.

Рассматриваются разные версии случившегося. Следователи также выясняют, что именно делали мужчины в штольне. Согласно одной из версий, они могли заниматься нелегальными работами ради добычи золота.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области из шахты «Комсомолец» эвакуировали более 50 шахтеров. Сообщалось, что внутри шахты возникла неисправность с системой вентиляции. Горняков оперативно вывели на поверхность.