Происшествия 04 января 2024, 08:24 Жертвами обрушения кафе после взрыва в Уральске стали два человека Два человека погибли, шестеро пострадали после взрыва в кафе в Уральске скриншот видео/Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области./YouTube

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При обрушения здания кафе Rizyq из-за взрыва газовоздушной смеси в городе Уральске погибли два человека, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

Сотрудники департамента спасли шесть человек, пять из них госпитализированы. Личности двух погибших устанавливаются.

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В департаменте по ЧС полагают, что под завалами еще могут оставаться люди. На месте ЧП работают более 110 человек, задействовано 30 единиц техники.

Минувшей ночью в Уральске прогремел взрыв. Двухэтажное здание кафе Rizyq обрушилось на площади 110 квадратных метров. После взрыва началось возгорание, огонь охватил 25 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.