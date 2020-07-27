Жертвами наводнений в Индии стали более 100 человек

В штате Ассам увеличилось количество жертв наводнения — до 103 человек. В общей сложности пострадали уже 2,5 миллиона жителей. Удар стихии нанес ущерб 2 265 сельским населенным пунктам. Более сотни тысяч человек эвакуировали.

Семь человек погибли в штате Бихар. Там от наводнений пострадали 1,5 миллиона жителей.