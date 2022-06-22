Жертвами мощного землетрясения в Афганистане стали 255 человек

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Афганистана. Погибли 255 человек, ранены 150 местных жителей, сообщил телеканал Al Jazeera.

Агентство по управлению стихийными бедствиями объявило о землетрясении магнитудой 6,1. Подземные толчки ощутили 119 миллионов жителей в Пакистане, Афганистане и Индии на расстоянии около 500 километров.

Большинство подтвержденных смертей произошло в провинции Пактика, есть жертвы в Нангархаре и Хосте. В общей сложности 255 человек погибли и 150 получили ранения. Разбор завалов продолжается.