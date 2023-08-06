Происшествия 06 августа 2023, 22:53 Жертвами массового ДТП под Краснодаром стали четыре человека МВД: в Краснодарском крае при ДТП погибли четыре человека, еще трое пострадали Пресс-служба МВД

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Четыре человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.

Смертельная авария произошла в Темрюкском районе. Четыре автомобиля столкнулись на 16 километре трассы Тамань — Веселовка. В двух машинах погибли водители и пассажиры.

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По предварительной версии, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra.

В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получили водитель и пассажир Chery, а также водитель и пассажир Hyundai Elantra. Медики госпитализировали трех человек, среди них была 16-летняя девочка.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее водитель за рулем Skoda Yeti насмерть сбил ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве. После этого нарушитель скрылся с места происшествия.