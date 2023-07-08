Происшествия 08 июля 2023, 21:50 Жертвами крушения бизнес-джета в Калифорнии стали шесть человек CNN: бизнес-джет Cessna с шестью людьми на борту разбился в Калифорнии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna в Калифорнии. Катастрофа произошла под Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Все шесть человек, бывшие на борту, найдены погибшими на месте аварии», — сказано в сообщении.

Реклама

Борт вылетел из Лас-Вегаса. В 100 километрах от пункта назначения он упал в поле и загорелся.

На днях два военных самолета Колумбии потерпели крушение при столкновении в небе к юго-востоку от Боготы. По предварительной информации, обоим пилотам пришлось катапультироваться. Один из них умер.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находился генеральный прокурор Мексики Герц Манеро, аварийно приземлился в аэропорту Фелипе Анхелес из-за проблем с шасси.