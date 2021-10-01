Жертвами ДТП во Владимирской области стали 4 человека

Четыре человека погибли и пять пострадали в результате аварии на дороге М-7 во Владимирской области утром 1 октября. В результате ДТП микроавтобус столкнулся с самосвалом, сообщил сайт регионального МВД.

«По состоянию на 05:00 известно о четырех погибших пассажирах микроавтобуса и пяти пострадавших. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении ведомства.

По уточненной информации, авария произошла в 02:50 на 327-м километре автодороги «Волга» в Гороховецком районе. Ехавший в сторону Нижнего Новгорода Volkswagen столкнулся с грузовиком «МАЗ», микроавтобус опрокинулся.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области

На место ДТП выехали экстренные службы. Сотрудники ГИБДД ограничили движение по дороге, медики оказывали помощь пострадавшим. Сотрудники МЧС вытаскивали людей из покореженной машины. Всего к ликвидации последствий аварии привлекли 17 человек, сообщил сайт регионального МЧС.

Полицейские уточняют подробности происшествия.