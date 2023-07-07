Происшествия 07 июля 2023, 11:08 Жертвами ДТП в Волгоградской области стали три человека МВД: двое взрослых и один ребенок погибли в результате ДТП в Волгоградской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Волгоградской области. В результате него три человека, в том числе младенец, погибли. Еще четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Все случилось около 06:30 в пятницу, 7 июля, на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, в Быковском районе Волгоградской области. Там столкнулись ВАЗ и Lada Largus.

Реклама

«Водитель и пассажирка Largus, а также ребенок в возрасте до года из ВАЗ от полученных травм скончались на месте», — уточнили в полиции.

Четырех пострадавших экстренно госпитализировали. Врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.

Ранее россиянам рассказали о самых частых видах ДТП. По словам начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, причиной трети аварий в стране является выезд на встречную полосу.