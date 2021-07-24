Жертвами ДТП в Туве стали 5 человек

Водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и перевернулся на трассе в Барун-Хемчикском районе Тувы. Он и его четверо пассажиров погибли. Один из них ребенок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Предварительно, на момент автоаварии в салоне транспортного средства находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний. В результате ДТП <…> скончались все участники дорожного движения. Несовершеннолетний пассажир скончался в медицинском учреждении», — рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что водителю было 37 лет. Он ехал из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажылык. Авария произошла на 16-м километре дороги поздно вечером 23 июля.

Информации о причине ДТП пока нет. На месте происшествия работают специалисты. Полицейские проводят проверку и изучают все обстоятельства случившегося.