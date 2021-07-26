Жертвами ДТП в Тюменской области стали два человека

В Тюменской области случилось ДТП, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла на 353-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительной информации, иномарка Ford выехала на встречку, где врезалась в грузовик Scania. Затем в большегруз вписался Nissan, который ехал сзади и не успел затормозить. Водитель и пассажирка Ford погибли. Мужчина, сидевший за рулем Nissan, получил травмы.