21 июля 2021, 18:49
Жертвами ДТП в Тюмени стали два человека
В Тюмени случилось ДТП, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.
Авария произошла в минувший понедельник. «Газель» врезалась в автобус, после чего загорелась. Двое находившихся в фургоне людей погибли. При столкновении из-за сильного удара из машины вылетела пятилетняя девочка.
С черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом основания черепа ее доставили в больницу. Медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.
Кроме девочки госпитализированы мужчина и женщина, которые получили множественные переломы. По предварительной информации, водитель «Газели» был пьян.