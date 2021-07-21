Жертвами ДТП в Тюмени стали два человека

В Тюмени случилось ДТП, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

Авария произошла в минувший понедельник. «Газель» врезалась в автобус, после чего загорелась. Двое находившихся в фургоне людей погибли. При столкновении из-за сильного удара из машины вылетела пятилетняя девочка.

С черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом основания черепа ее доставили в больницу. Медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

Кроме девочки госпитализированы мужчина и женщина, которые получили множественные переломы. По предварительной информации, водитель «Газели» был пьян.