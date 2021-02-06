Жертвами ДТП в Свердловской области стали пять человек

Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в другую машину в Свердловской области. В результате аварии погибли пять человек. Троих пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«В Свердловской области сегодня вечером произошло жуткое ДТП, в результате которого пять человек погибли и еще трое получили серьезные травмы и доставлены в больницу. Врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь», — процитировало Горелых РИА «Новости».

Руководитель пресс-службы добавил, что сейчас на месте аварии работают сотрудники ведомства, которые устанавливают все причины. Туда отправили семь нарядов ДПС, а также выехал врио начальника УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов.

Само ДТП произошло вечером 6 февраля на объездной дороге города Нижние Серги. Предварительно специалисты выяснили, что водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку, где врезался в автомобиль Skoda. Машины столкнулись на спуске. По словам Горелых, дорогу подморозило после дождя, который шел в течение дня.

«Поэтому возможной причиной столкновения могли стать погодные условия, осложнившиеся дождем и мокрым снегом. Skoda двигалась в сторону города Михайловск, поднималась в горку. А „десятка“, наоборот, двигалась вниз, из Башкирии в сторону Екатеринбурга», — пояснил он.

В результате аварии погибли четыре мужчины и женщина. Один из мужчин ехал на Skoda, а все остальные — на ВАЗ-2110. Всех пострадавших отвезли в Центральную районную больницу Нижних Серег. Удар оказался такой силы, что второй автомобиль восстановлению теперь не подлежит. Сейчас на трассе организовано реверсивное движение.