Жертвами ДТП в Ростовской области стали пять человек

Легковой автомобиль и «Газель» столкнулись в Сальском районе Ростовской области. В результате ДТП пять человек погибли. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по региону.

Авария произошла в ночь на 1 июля на 181-м километре автодороги «Котельниково-Песчанокопское», написало РИА «Новости».

По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo нарушил правило обгона, В итоге он врезался в ГАЗ-2713, который двигался ему на встречу.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В результате полученных травм на месте ДТП скончались водитель автомобиля Polo и его пассажиры — женщина 1981 года рождения и четырехлетняя девочка. Также погибли водитель автомобиля ГАЗ и пассажир — мужчина 1963 года рождения.

По факту случившегося начата проверка.