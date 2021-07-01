01 июля 2021, 07:51
Жертвами ДТП в Ростовской области стали пять человек
Легковой автомобиль и «Газель» столкнулись в Сальском районе Ростовской области. В результате ДТП пять человек погибли. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по региону.
Авария произошла в ночь на 1 июля на 181-м километре автодороги «Котельниково-Песчанокопское», написало РИА «Новости».
По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo нарушил правило обгона, В итоге он врезался в ГАЗ-2713, который двигался ему на встречу.
Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
В результате полученных травм на месте ДТП скончались водитель автомобиля Polo и его пассажиры — женщина 1981 года рождения и четырехлетняя девочка. Также погибли водитель автомобиля ГАЗ и пассажир — мужчина 1963 года рождения.
По факту случившегося начата проверка.