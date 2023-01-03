Происшествия 03 января 2023, 21:23 Жертвами ДТП в России стали более 80 человек с начала 2023 года ГИБДД: более 80 человек стали жертвами ДТП в России с начала 2023 года Unsplash

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Более 80 человек погибли в результате аварий с начала 2023 года в России. Всего за это время произошло свыше 500 ДТП, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

«В первые дни нового года на дорогах страны произошло свыше 500 автоаварий, в которых погибли более 80 человек, шестеро из них — несовершеннолетние», — отметили в ведомстве.

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В ГИБДД уточнили, что все получившие несовместимые с жизнью травмы дети находились в транспортных средствах как пассажиры.

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В пресс-службе подчеркнули, что в смерти детей виноваты взрослые, выехавшие на встречную полосу и врезавшиеся в другие машины. В связи с этим водителей в очередной раз призвали быть предельно внимательными и осторожными за рулем. На дороге необходимо всегда оценивать риски при совершении того или иного маневра. В первую очередь это касается выезда на встречную полосу.

Ранее Росгидрометцентр выпустил штормовое предупреждение из-за ледяного дождя в Москве. Опасная погода сохранится в столице до конца вторника, 3 января. Кроме ледяного дождя, в городе ожидается гололед и налипание мокрого снега.