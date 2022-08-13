Жертвами ДТП в Оренбургской области стали два человека

В Оренбургской области два человека стали жертвами аварии на трассе Казань — Оренбург — Акбулак. Еще пятеро пострадали, сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП произошло 12 августа на 428-м километре автодороги. По предварительным данным, 48-летний водитель Reanault Duster выехал на встречную полосу и врезался в Toyota RAV 4. Тяжелые травмы получили пассажир 1968 года рождения и водитель 1972 года рождения, оба скончались.

Пять находившихся в машинах пассажиров пострадали. Их госпитализировали в медицинское учреждение города Абдулино.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще два человека стали жертвами аварии в Самарской области. На трассе М-5 «Урал» под Тольятти грузовик, принадлежавший сети алкомаркетов, врезался в припаркованную фуру. Водитель и пассажир первого транспортного средства погибли. На месте ДТП частично перекрыта трасса.