Происшествия 06 апреля 2023, 13:36 Жертвами ДТП в Оренбургской области стали два человека

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В Ташлинском районе произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Оренбургской области.

ДТП случилось на 145-м километре трассы Ивановка — Сорочинск — Ташла. Renault Megane, за рулем которого сидел 68-летний мужчина, пошел на обгон по полосе встречного движения. Там он столкнулся с Toyota Camry. В результате аварии водитель первой машины и 47-летняя пассажирка второй погибли на месте.

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По факту ДТП назначили проверку.

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