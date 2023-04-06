06 апреля 2023, 13:36
Жертвами ДТП в Оренбургской области стали два человека
В Ташлинском районе произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Оренбургской области.
ДТП случилось на 145-м километре трассы Ивановка — Сорочинск — Ташла. Renault Megane, за рулем которого сидел 68-летний мужчина, пошел на обгон по полосе встречного движения. Там он столкнулся с Toyota Camry. В результате аварии водитель первой машины и 47-летняя пассажирка второй погибли на месте.
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По факту ДТП назначили проверку.
ДТП
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