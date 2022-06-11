Жертвами ДТП в Оренбургской области стали 4 человека

Крупная авария произошла под Оренбургом. В результате нее четыре человека погибли, семь пострадали. Об этом сообщило управление МВД РФ по Оренбургской области.

Все произошло на 47-м километре автодороги Оренбург — Орск. Сотрудники ГИБДД отправились на место ДТП и выяснили, что 31-летний водитель машины Ford в районе села Вязовка Оренбургского района выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA Largus.

В результате случившегося, по предварительным данным, четверо погибли, семеро пострадали. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из погибших находился в Ford, трое — в LADA Largus.

Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.