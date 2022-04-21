Жертвами ДТП в Дагестане стали три подростка

В Дагестане случилось ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Дни.ру» уточнили, что авария произошла накануне в селе Султан-Янги-Юрт. 17-летний водитель Mercedes не справился с управлением и машина упала в канал имени Октябрьской Революции. По данным издания, в салоне авто находились пять подростков. Трое из них погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.