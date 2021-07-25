Жертвами ДТП со скорой помощью в Нижегородской области стали 2 человека

Ночью на трассе Линда — Городец — Заволжье в Нижегородской области столкнулись три автомобиля, среди которых скорая помощь. Погибли два человека. Есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В 02:45 25 июля поступило сообщение о ДТП по адресу: Городецкий район, 53-й километр автодороги регионального значения Линда — Городец — Заволжье, плотина Нижегородской ГЭС. <…> Произошло столкновение трех автомобилей: двух легковых и скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

По данным полиции, в аварии погибли мужчина и женщина 1969 года рождения. Пятерых пострадавших отвезли в больницу, детей среди нет. В местном Минздраве рассказали, что попавшая в ДТП скорая везла женщину с переломанными лодыжками. Она получила ссадины, ушибы и сотрясение мозга. Водителя и сопровождавшую травмированную женщину отправили домой. Фельдшер получил тяжелые травмы, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

К лечению пострадавших в аварии готовы подключиться региональные и федеральные медицинские центры.