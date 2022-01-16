Жертвами ДТП с «Волгой» и Audi под Псковом стали 5 человек
Смертельное ДТП в Псковской области, где столкнулись «Волга» и Audi, унесло жизни пяти человек. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».
Сообщение об аварии в городе Печоры поступило в воскресенье, около девяти утра. ДТП случилось на Псковском шоссе. Столкнулись отечественная «Волга» и немецкая Audi.
Погибли пять человек. К моменту прибытия правоохранителей они уже скончались.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следственными мероприятиями руководит начальник МВД по Псковской области Алексей Овсянников. Специалистов из областного главка направили в город для помощи печорским коллегам.
МВД обнародовало фотографии с места аварии. Судя по кадрам, столкновение было сильным, учитывая, что машины уже вряд ли подлежат восстановлению.
По предварительным данным, жертвами аварии стали две женщины и трое мужчин. Причины и обстоятельства устанавливаются и выясняются.
Накануне в Москве автобус столкнулся с легковушкой на Варшавском шоссе. Пострадали девять человек, в том числе двухмесячный ребенок.