Жертвами ДТП с «Волгой» и Audi под Псковом стали 5 человек

Смертельное ДТП в Псковской области, где столкнулись «Волга» и Audi, унесло жизни пяти человек. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Сообщение об аварии в городе Печоры поступило в воскресенье, около девяти утра. ДТП случилось на Псковском шоссе. Столкнулись отечественная «Волга» и немецкая Audi.

Погибли пять человек. К моменту прибытия правоохранителей они уже скончались.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следственными мероприятиями руководит начальник МВД по Псковской области Алексей Овсянников. Специалистов из областного главка направили в город для помощи печорским коллегам.

Источник: пресс-служба УМВД по Псковской области

МВД обнародовало фотографии с места аварии. Судя по кадрам, столкновение было сильным, учитывая, что машины уже вряд ли подлежат восстановлению.

По предварительным данным, жертвами аварии стали две женщины и трое мужчин. Причины и обстоятельства устанавливаются и выясняются.

Накануне в Москве автобус столкнулся с легковушкой на Варшавском шоссе. Пострадали девять человек, в том числе двухмесячный ребенок.