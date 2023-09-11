Происшествия 11 сентября 2023, 17:31 Жертвами ДТП с пьяными водителями в Пензенской области стали 16 человек

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В Пензенской области с начала года в ДТП с пьяными водителями погибли 16 человек. Об этом сообщило «Пенза-Пресс» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

С начала года в регионе произошло 82 аварии с пьяными водителями. В ДТП погибли 16 человек, еще 107 пострадали, получив различные травмы. Кроме того, в рамках профилактических рейдов полицейские задержали 53 нетрезвых водителя.

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