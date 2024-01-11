11 января 2024, 08:57
Жертвами ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области стали 7 человек
Семь человек погибли при столкновении минивэна и грузовика в Пензенской области
В Пензенской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии минивэна и грузовой машины погибли семь человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД в Telegram-канале.
Авария произошла около трех часов ночи по местному времени 11 января. На 504-м километре федеральной автодороги М-5 Урал столкнулись минивэн и грузовик.
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«В результате ДТП в минивэне семь погибших и двое пострадавших», — уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, водитель минивэна ехал в сторону Москвы. Он вырулил на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Volvo, за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, в карете скорой помощи скончался еще один пострадавший. Другой получивший травмы госпитализирован в тяжелом состоянии.
Накануне в Геленджике произошла авария с участием 14 машин. Причиной массового ДТП стала поломка автокрана.
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