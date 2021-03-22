Жертвами ДТП с микроавтобусом ФСИН под Вологдой стали 3 человека

Три человека погибли, девять пострадали в аварии на федеральной дороге А-114 в Вологодской области. Там столкнулись микроавтобус ФСИН и легковой автомобиль.

По информации регионального управления МЧС, авария произошла в 08:18 на федеральной автодороге А-114 Вологда — Новая Ладога перед мостом через реку Суду в Череповецком районе с участием «Газели» и Rеnо Lоgаn.

Источник фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В иномарке находились пять человек. Трое из них, включая одного ребенка, погибли. Еще двое — взрослый и несовершеннолетний — пострадали. Последнего госпитализировали в детскую городскую больницу Череповца. Он находится в реанимации.

В «Газели» находились семь человек, все получили травмы. Четверо из них с переломами различной степени тяжести доставили Центральную районную больницу. РИА «Новости» написало, что «Газель» принадлежит ФСИН.

На месте работают 35 человек и 14 единиц техники. Организовано реверсивное движение. Полиция выясняет, что стало причиной ДТП.